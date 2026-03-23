È disponibile la nuova informativa trimestrale e interattiva dell’Anci sui principali provvedimenti di interesse per i Comuni e le Città metropolitane.

Nell’informativa, che comprende i mesi di gennaio, febbraio e marzo potrete trovare infatti, oltre alle leggi approvate, anche il lavoro di rappresentanza dell’Anci nel corso delle audizioni parlamentari e nelle sedi di concertazione quali la Conferenza Unificata e Stato Città. Senza dimenticare i Quaderni operativi degli ultimi tre mesi, i webinar tematici.