“E’ necessaria un’agenda dei Comuni per gli investimenti per prepararsi al post PNRR. Lo stesso Ministro Foti ha dichiarato che non saranno chieste proroghe alla tempistica del Piano in sede europea. Mi chiedo che ne è stato del “federalismo fiscale” che doveva legare prelievo e spesa, obiettivi e risultati, autonomia e responsabilità?”. Questa la premessa di Alessandro Canelli, Presidente di IFEL, alla giornata di lavori della tredicesima edizione della Conferenza IFEL sulla Finanza Locale organizzata come di consueto a Roma.

“Sono passati ben 16 anni dalla legge 42/2009 per l’attuazione del rinnovato art.119 della Costituzione italiana del 2001. Una legge di attuazione non attuata – ha ricordato il sindaco di Novara nonché responsabile finanza locale di Anci- E’ ora di tornare alla sua completa attuazione. Apriamo questa nuova fase provando a rimettere ordine in questo assetto. Lo stesso piano strutturale di bilancio contiene l’impegno a realizzare azioni di riforma e di investimento nei campi della riforma fiscale, promozione della compliance volontaria a costi ridotti e contrasto all’evasione, riforma della PA nel merito e a favore delle nuove competenze, per il miglioramento della programmazione e del governo della spesa pubblica”.