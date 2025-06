“Anci disponibile a condividere una proposta del Governo e ad accompagnare, in sede di

conversione del decreto legge Infrastrutture, le Città metropolitane per arrivare a una soluzione che garantisca le risorse, in particolare per le annualità 2025 e 2026, a quegli enti che rispettino una tempistica certa della spesa”. Lo dichiara il sindaco di Bologna e coordinatore delle Città metropolitane Anci, Matteo Lepore, a margine dell’incontro tra Mef, Anci e Upi con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in cui si è discusso del taglio di risorse per la manutenzione stradale di competenza di Città metropolitane e Province.

“E’ stata condivisa la volontà di intervenire in sede parlamentare. Come Anci siamo disponibili al confronto per recuperare le risorse, senza le quali ci sarebbero difficoltà sia per gli enti che per le comunità”.