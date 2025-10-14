Mappa dei Comuni Digitali: obiettivi strategici e istruzioni per la compilazione della rilevazione 2025: questo il tema del webinar in programma venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 11.00. Anci e il Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con Banca d’Italia, promuovono la seconda edizione della Mappa dei Comuni digitali. Si tratta di un’indagine, unica a livello nazionale per portata e caratteristiche, sullo stato di digitalizzazione del territorio, che ha l’obiettivo di restituire un quadro aggiornato sul processo di trasformazione digitale degli enti locali utile a implementare politiche di settore informate basate su dati concreti.
Nel corso del webinar verranno illustrate le novità dell’edizione 2025, i motivi per cui è importante partecipare e come il Comune potrà compilare la survey, contribuendo a questa importante rilevazione.