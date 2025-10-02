Nell’ambito dell’accordo di collaborazione stipulato con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, l’ANCI ha avviato il secondo ciclo di rilevazione della “Mappa dei Comuni Digitali”. Si tratta di un’indagine unica a livello nazionale per portata e caratteristiche, che ha l’obiettivo di rilevare in maniera uniforme e puntuale lo stato di digitalizzazione dei Comuni italiani, raccogliendo le esigenze e le istanze dei territori.

La rilevazione viene effettuata tramite un questionario online accessibile, con credenziali personalizzate per ogni Comune, dalla url mappacomunidigitali.anci.it e contribuirà alla redazione della seconda edizione del Rapporto realizzato dall’ANCI con l’obiettivo di innalzare la conoscenza del contesto all’interno del quale sta maturando il processo di trasformazione digitale degli enti locali (leggi l’edizione 2024).

Quest’anno l’indagine presenta un’importante novità grazie alla collaborazione con la Banca d’Italia, che consente di integrare nella Mappa anche l’indagine IDAL precedentemente effettuata dalla Banca, realizzando una concreta semplificazione in termini di fornitura dati da parte dei Comuni e un potenziamento dell’analisi complessiva del fenomeno.

In allegato, l’invito ai Comuni firmato dal Segretario generale ANCI, Veronica Nicotra.

