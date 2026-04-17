Infratel Italia, società in-house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ha lanciato un bando strategico per la rilevazione di tutte le reti a gestione comunale non ancora georeferenziate.

L’iniziativa si rivolge ai Comuni sotto i 50.000 abitanti con l’obiettivo di realizzare un database digitale accurato che contribuisca a rendere più efficiente e moderna la gestione infrastrutturale da parte degli enti locali. Nello specifico, l’attività di rilevazione riguarda le reti idriche e le infrastrutture collegate, le reti fognarie, gli impianti di illuminazione pubblica e altre tipologie di reti gestite direttamente dagli enti locali.

Per illustrare nel dettaglio le modalità operative e le opportunità legate a questo censimento digitale, è stato organizzato un incontro online rivolto agli amministratori e ai tecnici comunali, che si terrà martedì 21 aprile alle ore 11:30.