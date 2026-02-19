Anci esprime soddisfazione per l’approvazione, nelle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera, di un emendamento dell’Associazione che proroga il termine di ultimazione lavori delle cosiddette opere medie dal 31 marzo 2026 al 30 settembre 2026.
Si tratta di una richiesta nata dall’esigenza manifestata da molti Comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di avere più tempo per la chiusura dei lavori di opere importanti quali la messa in sicurezza di edifici scolastici, interventi per la riduzione del rischio idrogeologico dei territori, manutenzione straordinaria strade, ponti e infrastrutture.
Nell’apprezzare e ringraziare dunque il Parlamento per l’attenzione prestata ad una richiesta molto importante, Anci auspica che si possa intervenire, anche in un prossimo provvedimento, su una revisione complessiva delle complesse e diverse scadenze previste in materia di aggiudicazione dei lavori di queste opere così strategiche, ed evitare la revoca di finanziamenti nel caso di mancato e incolpevole rispetto dei termini stessi.