“Apprendo con molta soddisfazione la votazione di fiducia sul testo licenziato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato al decreto Milleproroghe, passato ora alla Camera per la conversione”, dichiara il presidente Anci Piemonte Davide Gilardino.

“ANCI nazionale aveva proposto un emendamento volto alla proroga fino al 30 giugno 2026 dei termini di aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza e costruzione di nuovi ponti sul bacino del Po: da oggi gli amministratori possono continuare la realizzazione di opere per la comunità, consentendo alle stazioni appaltanti delle Province interessate di completare l’iter necessario per l’aggiudicazione degli interventi e di realizzare le opere, e dare così seguito alla programmazione degli investimenti.

Una notizia fondamentale per i territori – conclude Gilardino – indice che la condivisione tra associazioni e la capacità del Governo non solo di ascolto ma di mostrarsi pragmatico siano imprescindibili per la buona amministrazione”.

