“Sono gravi e inaccettabili le scritte minacciose apparse oggi a Napoli contro il sindaco Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci. L’impegno quotidiano dei sindaci italiani, di ogni appartenenza politica, in favore delle loro comunità purtroppo si scontra sempre più spesso con azioni e atteggiamenti violenti e vigliacchi. A livello personale, ma soprattutto da presidente del Consiglio nazionale dell’Anci, a nome dei colleghi e amministratori di tutta Italia, esprimo la più totale solidarietà all’amico sindaco di Napoli. Si esce da questa spirale di odio soltanto restando uniti e vigili, con il supporto determinante delle autorità preposte alla sicurezza, sempre vicine ai sindaci e ai Comuni”.

Lo dichiara Marco Fioravanti, presidente del Consiglio nazionale dell’Anci e sindaco di Ascoli Piceno in un comunicato stampa diffuso sabato 7 febbraio.