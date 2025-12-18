L’Anci esprime piena solidarietà a Maria Terranova sindaca di Termini Imerese, componente del Comitato europeo delle Regioni e già vicepresidente di Anci nazionale per le gravi minacce ricevute nei giorni scorsi. Come associazione dei Comuni italiani, Anci ribadisce con forza la propria vicinanza a tutte le sindache e a tutti i sindaci che ogni giorno svolgono il proprio ruolo con senso di responsabilità e dedizione impegnandosi a garantire legalità, tutela dei diritti e servizi per tutti i cittadini.
Ogni forma di violenza, minaccia o intimidazione nei confronti di chi esercita un mandato istituzionale rappresenta un grave attacco ai principi democratici e al corretto funzionamento delle istituzioni. Atti di questo tipo non colpiscono soltanto i singoli amministratori ma l’intera comunità che essi rappresentano. È necessario dunque rafforzare le tutele a sostegno degli amministratori locali affinché possano continuare a svolgere il proprio lavoro con serenità nell’interesse esclusivo delle proprie comunità locali.