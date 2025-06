Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi civili per l’immigrazione e l’asilo ha pubblicato la circolare n. 23156 del 28 maggio 2025, avente ad oggetto il Fondo per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati – modifica delle procedure per l’accesso al contributo da parte degli Enti locali.

Il documento fornisce importanti indicazioni operative in merito ai criteri di assegnazione e distribuzione del Fondo, con l’obiettivo di garantire un’equa ripartizione delle risorse tra gli enti Locali richiedenti, a fronte di una mancanza di copertura per tutte le richieste pervenute.

La disponibilità complessiva annuale del fondo viene ora suddivisa in quattro tranche trimestrali, con distribuzione proporzionale fino all’esaurimento delle risorse di ciascun trimestre.

Richiamiamo in particolare l’attenzione sul fatto che la documentazione delle richieste deve essere trasmessa, per il tramite della Prefettura e con le medesime modalità adottate fino ad ora, tassativamente entro e non oltre il mese successivo alla chiusura trimestrale. Per il primo trimestre del 2025, il termine per la documentazione è stato esteso al 30 giugno p.v.

Invitiamo pertanto a prendere visione del contenuto della circolare allegata e a adottare le eventuali misure di competenza in stretto raccordo con le Prefetture competenti per territorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali.