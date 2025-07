Il Ministero della Salute richiama l’attenzione sulle misure di prevenzione e sorveglianza delle arbovirosi, in particolare quelle trasmesse da Aedes spp., come Dengue, Chikungunya e Zika, in vista della stagione vettoriale 2025 e dell’elevato afflusso di persone per il Giubileo.

Si raccomanda il rafforzamento della sorveglianza dei casi umani, con tempestiva segnalazione alle autorità sanitarie e ai laboratori di riferimento, anche per la sicurezza delle donazioni di sangue e organi. Medici di base e specialisti sono invitati a identificare prontamente i casi, sia importati che autoctoni.

Fondamentale è la collaborazione tra servizi sanitari e veterinari per indagini epidemiologiche congiunte in caso di positività. La popolazione è invitata a eliminare i focolai larvali di zanzare, utilizzare repellenti e protezioni fisiche. Verranno potenziate le attività di formazione per il personale sanitario e gli interventi di monitoraggio e contrasto dei vettori sul suolo pubblico. Si sottolinea l’importanza della sorveglianza nei Punti di Ingresso per nuove specie invasive. Il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità monitorano costantemente la situazione.