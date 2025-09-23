Sono oltre 100 i partecipanti al 12° corso di formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (MSNA), promosso dal Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza con l’obiettivo di formare nuove figure in grado di rispondere alle necessità segnalate dai territori. Secondo i dati ufficiali, in Piemonte solo il 46,9% dei minori stranieri non accompagnati ha un tutore. Una criticità segnalata in più occasioni dai Comuni, che si sono fatti portavoce della questione. Diversi gli incontri di sensibilizzazione organizzati nei mesi scorsi in Piemonte, in particolare a Novara, Alba, Torino e Mondovì.

Il corso, partito ufficialmente sabato 20 settembre con la prima lezione al Campus Luigi Einaudi di Torino, vede la collaborazione del Consiglio e della Giunta regionali, di ANCI Piemonte, Università di Torino, Università del Piemonte orientale, Fondazioni Crt, San Paolo e Crc e dell’Associazione Msnà – Tutrici e tutori di minori non accompagnati del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Alla lezione inaugurale del corso ha partecipato il vicepresidente di ANCI Piemonte, Vincenzo Andrea Camarda, che ha sottolineato l’importanza della questione: “Siamo orgogliosi di essere parte attiva nella convenzione con il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. Il risultato di oggi è che abbiamo raddoppiato l’esito nei numeri, con quasi 100 partecipanti. Si tratta di una grande risposta di rete, di collaborazione e di comunicazione che stiamo portando avanti con il coinvolgimento dei Comuni”.

