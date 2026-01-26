Si è svolto ieri, mercoledì’ 21 gennaio, si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali del settore TAXI nell’ambito di un tavolo di confronto sul futuro della mobilità e del servizio, dando seguito alla richiesta formale avanzata dalle stesse sigle alla fine del 2025.

L’incontro si è svolto alla presenza del presidente del Consiglio nazionale ANCI, Marco Fioravanti, che ha raccolto le istanze presentate e ha avviato un percorso di dialogo tra Comuni e i rappresentanti della categoria, per affrontare in maniera condivisa le sfide presenti e future della mobilità urbana e del servizio TAXI sul territorio nazionale, quale sede strutturata di ascolto e approfondimento delle proposte formulate e delle criticità evidenziate di interesse del comparto, inserite nella fattispecie nel campo delle innovazioni tecnologiche e dei recenti orientamenti normativi.

Ad essere stata espressa quindi è la disponibilità a proseguire il colloquio in direzione di percorsi concreti di miglioramento delle criticità emerse, a tutela del servizio pubblico, dei diritti dei lavoratori e di una mobilità urbana efficiente e sicura per i cittadini