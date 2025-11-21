La Regione Piemonte ha lanciato un’iniziativa gratuita che mira a fornire formazione ai Mobility Manager delle aziende e delle scuole. Il percorso, costituito da una parte teorica e da una laboratoriale, si rivolge a imprese, organizzazioni pubbliche e istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale, grazie alla collaborazione della società 5T S.r.l. e alle risorse stanziate dal MASE e messe a disposizione dalla direzione regionale Ambiente Energia e Territorio.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di diffondere e potenziare la figura del Mobility Manager aziendale e scolastico attraverso un supporto educativo accessibile, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale n.179 del 12/05/2021 (anche attraverso l’utilizzo della Piattaforma digitale regionale EMMA per la raccolta e l’organizzazione dei dati sulla domanda di mobilità).

La formazione sarà disponibile online in modalità asincrona a partire da lunedì 24 novembre e fino al 31 dicembre 2025 (per chi si iscrive al solo modulo EMMA le date disponibili per la sola “parte laboratoriale” sono il 17 dicembre 2025 o, in alternativa, il 21 gennaio 2026).

È possibile partecipare al percorso previa iscrizione tramite il portale regionale dedicato (nell’area Mobility Management). Gli iscritti riceveranno via e-mail il link per collegarsi alla piattaforma online.