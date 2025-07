Nella sede della Provincia di Biella si è svolto l’evento conclusivo del progetto “Leader locali del futuro”, iniziativa voluta dall’amministrazione provinciale per promuovere la formazione di giovani amministratori e neoeletti, con l’obiettivo di offrire loro strumenti concreti per una partecipazione attiva e consapevole alla crescita del territorio. Oltre ad avere come capofila la Provincia, l’iniziativa ha coinvolto i Comuni di Biella, Candelo, Donato, Masserano, Mongrando, Netro, Pettinengo, Ronco Biellese, Sala Biellese, Valdengo, Verrone e le associazioni ANCI Piemonte, ANPCI, ALI Piemonte e UNCEM Piemonte.

Ad aprire l’evento conclusivo è stato Emanuele Ramella Pralungo, intervenuto nella doppia veste di vicepresidente di ANCI Piemonte e presidente della Provincia. Al suo fianco la presidente di ALI Piemonte e vicepresidente dell’ANCI regionale, Elena Piastra.

“Sia come ANCI che come Provincia di Biella – ha dichiarato Emanuele Ramella Pralungo – abbiamo fortemente voluto e sostenuto questo percorso formativo, convinti che fosse un’opportunità fondamentale per la crescita professionale e l’efficienza delle amministrazioni locali. Oggi, l’evento conclusivo ha rappresentato un momento significativo di condivisione e di bilancio positivo di un progetto che ha saputo coinvolgere e motivare tutti i partecipanti. Gli Amministratori e i dipendenti dei Comuni partner hanno dimostrato grande entusiasmo e apprezzamento per il corso, che non solo ha arricchito le loro competenze, ma ha anche favorito il networking e il rafforzamento della collaborazione tra i vari enti locali. Questo risultato non solo conferma il successo del percorso formativo, ma rappresenta anche il raggiungimento di un obiettivo che, come Presidente della Provincia di Biella, ho sempre avuto a cuore: costruire una rete forte e coesa di Amministrazioni locali, pronte a collaborare per affrontare insieme le sfide del nostro territorio. In questo contesto, la Provincia di Biella, intesa come ‘Casa dei Comuni’, continuerà ad essere un punto di riferimento e un supporto costante per tutti, un luogo dove la collaborazione e il dialogo sono sempre al centro”.

“Leader Locali del Futuro” ha fornito ai partecipanti una panoramica completa delle sfide e delle opportunità della pubblica amministrazione locale, trattando numerose tematiche: dall’etica pubblica allo sviluppo sostenibile, dalle pari opportunità all’accesso ai finanziamenti europei, dall’innovazione alla contabilità, passando per le questioni sempre attuali degli appalti pubblici, delle politiche di invecchiamento, della comunicazione istituzionale e del cerimoniale.

“Fondamentale – ha sottolineato Elena Pasta – la formazione di amministratori e dipendenti, in un contesto che cambia in modo repentino e che ci obbliga a continui aggiornamenti. Iniziative come questa offrono momenti di confronto e di consapevolezza davvero importanti “.

Il progetto “Leader locali del futuro” faceva parte del percorso formativo “Autonomia!” realizzato con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, Sostegno alle situazioni di fragilità sociale, Direzione Welfare della Regione Piemonte.

Le videointerviste a Emanule Ramella Pralungo ed Elena Piastra