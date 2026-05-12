“Il tema dello spopolamento di alcune porzioni del nostro territorio tocca diversi aspetti e necessità di una visione complessiva, come sfida del sistema Paese. Oggi stiamo vivendo un’esperienza assolutamente straordinaria, che è quella del PNRR: abbiamo ora un nuovo modello, un nuovo paradigma, che ha cambiato la modalità di azione delle Pubbliche Amministrazioni attraverso un ottimo gioco di squadra”. Cosi il segretario generale dell’ANCI, Veronica Nicotra, in occasione dell’assemblea di rinnovo delle cariche di Confcooperative Consumo e Utenza, organizzata a Roma.

“Sulle aree interne – ha sottolineato Nicotra – bisogna essere concreti e capire su cosa investire e serve supportare Confcooperative come realtà territoriali. Lavorare insieme è fondamentale per migliorare la vita dei cittadini italiani. D’altronde, il legame tra Comuni e cooperative è storico e oggi, in una fase di grande incertezza globale, diventa ancora più importante per le nostre comunità”.

Nel portare i saluti del presidente dell’ANCI Gaetano Manfredi, Nicotra ha sottolineato il valore della cooperazione di consumo come “presenza territoriale insostituibile” e “presidio di democrazia economica”, evidenziando il forte radicamento delle cooperative nelle comunità locali. Radicamento che risale nel tempo, basti pensare all’esperienza delle comunità elettriche storiche.

Nel suo intervento, il segretario generale ANCI ha infine richiamato il valore strategico del Piano nazionale dell’economia sociale, che rappresenta un’occasione importante per rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese cooperative, terzo settore e comunità locali. “È una sfida che dobbiamo cogliere – ha concluso – per tradurre i principi in azioni concrete”.