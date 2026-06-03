“È indubbio che sia necessario e urgente rafforzare la capacità del sistema Paese di accedere ed attingere ai fondi europei a gestione diretta e, in questo contesto, il ruolo dei nostri Comuni e delle Città è centrale. Per questo siamo assolutamente favorevoli e condividiamo l’iniziativa del Dipartimento per gli Affari europei e del Ministro Foti di istituire e avviare una serie di misure tese a realizzare un coordinamento stretto nell’ambito di una strategia nazionale per i programmi a gestione diretta”.

Lo ha dichiarato il Segretario generale di ANCI, Veronica Nicotra intervenendo all’evento presso Palazzo Chigi a Roma: “Programmi UE a gestione diretta. Progetto Sistema Italia in Europa (SITE)”.

“L’ANCI vuole essere partecipe a pieno titolo e fare la propria parte collaborando con il Dipartimento – ha proseguito – continuando anche nel lavoro sin qui svolto come punto di contatto nazionale del programma URBACT e del programma EUI. La valorizzazione e il rafforzamento del ruolo di ANCI seguono la maggiore centralità che la Commissione europea e il vicepresidente Fitto stanno definendo attraverso l’Agenda europea per le Città e le nuove regole del Quadro finanziario pluriennale”.

“L’esperienza positiva del PNRR, il rispetto delle tempistiche e dei target fissati – ha concluso Nicotra – dimostrano che, quando vengono garantite le condizioni di agibilità necessarie, i nostri Comuni sanno fare la loro parte. Anche sul versante fertile e strategico dei fondi diretti, ANCI insieme alle ANCI regionali vuole supportarli e affiancarli per rafforzare ulteriormente la capacità progettuale e di accesso alle opportunità europee”.