Nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 18/2026, sono stati pubblicati i bandi di nomina per la designazione del Difensore civico e per l’elezione di tre componenti nel Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte.
L’8 giugno 2026 scadrà il termine per la presentazione delle seguenti candidature:
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Difensore civico della Regione Piemonte;
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Co. Re. Com. Piemonte, 3 componenti;
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Consorzio Canale Demaniale di Caluso, un rappresentante nel Consiglio direttivo;
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Ambiti Territoriali di Caccia (Atc) e Comprensori Alpini (Ca), 5 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di cui uno con funzioni di presidente;
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Museo Regionale dell’Emigrazione Vigezzina nel Mondo, 3 membri nel Comitato di Gestione;
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Associazione “Museo Nazionale dell’Automobile Avvocato Giovanni Agnelli” abbreviabile in “MAUTO”, un componente nel Consiglio di Amministrazione;
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Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, un membro nel Consiglio di Amministrazione ed uno nel Collegio dei Revisori dei Conti.
I moduli e le modalità per la presentazione delle candidature sono disponibili A QUESTO LINK.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al “Settore Commissioni consiliari” – Ufficio Nomine a Torino, Via Alfieri 15, numeri telefonici: 011/57.57.324-57.57.239 e 57.57.199.
LINK UTILI
Commissione consultiva per le nomine