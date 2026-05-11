Nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 18/2026, sono stati pubblicati i bandi di nomina per la designazione del Difensore civico e per l’elezione di tre componenti nel Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte.

XIX Assemblea Piccoli Comuni

L’8 giugno 2026 scadrà il termine per la presentazione delle seguenti candidature:

  • Difensore civico della Regione Piemonte;
  • Co. Re. Com. Piemonte, 3 componenti;
  • Consorzio Canale Demaniale di Caluso, un rappresentante nel Consiglio direttivo;
  • Ambiti Territoriali di Caccia (Atc) e Comprensori Alpini (Ca), 5 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di cui uno con funzioni di presidente;
  • Museo Regionale dell’Emigrazione Vigezzina nel Mondo, 3 membri nel Comitato di Gestione;
  • Associazione “Museo Nazionale dell’Automobile Avvocato Giovanni Agnelli” abbreviabile in “MAUTO”, un componente nel Consiglio di Amministrazione;
  • Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, un membro nel Consiglio di Amministrazione ed uno nel Collegio dei Revisori dei Conti.

I moduli e le modalità per la presentazione delle candidature sono disponibili A QUESTO LINK.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al “Settore Commissioni consiliari” – Ufficio Nomine a Torino, Via Alfieri 15, numeri telefonici: 011/57.57.324-57.57.239 e 57.57.199.

LINK UTILI
Commissione consultiva per le nomine

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