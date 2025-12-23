Si segnala che la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 ed è entrata in vigore il 18 dicembre 2025.

Il provvedimento introduce rilevanti novità di diretto interesse per i Comuni in materia di attività produttive, con particolare riferimento a: la disciplina dell’autotutela amministrativa; la regolazione degli spettacoli dal vivo; le misure in materia di dehors; le disposizioni sui procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza, nonché altri interventi di semplificazione e digitalizzazione.

Anci ha predisposto una nota informativa contenente un primo commento alle principali misure introdotte dalla legge, con l’obiettivo di supportare i Comuni nell’interpretazione e nella prima applicazione delle nuove disposizioni. La nota è resa disponibile per la consultazione da parte degli enti interessati.