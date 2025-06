Con la delibera n.236 dello scorso 3 giugno, l’ANAC ha adottato il “Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione delle stazioni appaltanti per la progettazione e l’affidamento”. Il documento contiene l’interpretazione e la descrizione dei nuovi criteri previsti nel d.lgs. n. 36/2023 per la fase di progettazione e affidamento di lavori, servizi e forniture del sistema di qualificazione a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 209/2024.

Il cd Correttivo, infatti, ha introdotto significative modifiche all’Allegato II.4 del Codice dei Contratti, che disciplina i requisiti necessari per ottenere la qualificazione. In particolare, sono stati rivisti i punteggi relativi alle gare, intesi come codici identificativi di gara, cd “CIG”, attraverso l’eliminazione di alcune voci e la sostituzione di altre.

Il documento, dunque, fornisce i necessari chiarimenti per l’applicazione uniforme e certa dei nuovi criteri.