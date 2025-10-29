“Comunicare in modo corretto e attento è fondamentale per la pubblica amministrazione. Lo abbiamo ribadito agli addetti alla comunicazione social dei Comuni, nel corso dell’incontro svoltosi nella sede di ANCI Piemonte a Torino. Ringraziamo ANCI nazionale e META per questa importante iniziativa, che ha offerto ai partecipanti spunti di sicuro interesse”.

Così il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, a margine dell’evento formativo riservato alle figure professionali che si occupano di comunicazione nei Comuni, ospitato ieri nella Sala Panoramica sita al 15° piano della Città metropolitana di Torino, in Corso Inghilterra.

Sono stati otre 50 gli addetti ai lavori che hanno partecipato alll’evento, tenuto dalla dottoressa Ida D’Alessandro e introdotto dal capo dell’Ufficio Stampa di ANCI nazionale, Danilo Moriero.

“I canali digitali – aveva sottolineato il sindaco di Torino, Stefano lo Russo, nel presentare levento – rappresentano uno strumento essenziale per informare in modo chiaro e trasparente sulle attività e sui servizi dell’ente e per rafforzare questo legame di fiducia. Queste iniziative rappresentano un’importante occasione di confronto e approfondimento su strumenti e linguaggi per una comunicazione pubblica sempre più accessibile ed immediata”.

Guarda l’intervista a Davide Gilardino, a cura dell’Ufficio Stampa di ANCI Piemonte