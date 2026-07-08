“Siamo profondamente addolorati e ci stringiamo, con grande affetto, alla comunità di Levice per la perdita del sindaco Marco Francone”.
Così il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, a nome dell’intero comitato direttivo dell’associazione.
Francone, 56 anni, imprenditore agricolo, guidava dal 2024 l’amministrazione di Levice, in Alta Langa. Padre di tre figli, insieme ai quali conduceva l’azienda agricola di famiglia, è morto a seguito di un tragico incidente, travolto dal trattore mentre lavorava in un noccioleto di sua proprietà. Questa mattina si sono celebrati i funerali.
ANCI Piemonte esprime profonda vicinanza alla famiglia, all’amministrazione e a tutta la comunità di Levice, comune associato all’ANCI.