On line il Quaderno n. 58 dell’Anci “Manuale per i neo Amministratori locali. Elezioni Amministrative 2025” che è stato ripreso anche dal Sole 24ore. La finalità del presente Quaderno Operativo, sotto forma di Manuale, è quella di fornire una panoramica chiara e sintetica delle principali attività che attendono i Sindaci e gli amministratori locali all’indomani della loro elezione.

Giunto alla sua sesta edizione, il Manuale si arricchisce quest’anno di nuovi Focus sulla nomina dei Segretari comunali nei Comuni di minori dimensioni e sulla dirigenza in convenzione in base al nuovo CCNL 16 luglio 2024, nonché di approfondimenti specifici sulle modalità della possibile nomina del Capo di Gabinetto, sui permessi degli assessori che partecipano alle sedute delle commissioni consiliari, oltre a mantenere quelli di maggior rilievo attinenti alle pari opportunità, alle cause di decadenza dal Consiglio, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, solo per citare alcuni esempi.

Inoltre, è stata aggiornata la giurisprudenza, anche costituzionale, sia amministrativa che giuscontabile, oltre ad essere considerati i più aggiornati riferimenti in materia contabile ed amministrativa (delibere Corte dei Conti e circolari ministeriali) per gli aspetti di maggior rilievo.

Infine, come consuetudine per ogni Quaderno Operativo dell’Anci, il Manuale è arricchito da modelli, bozze di atti amministrativi e prime deliberazioni, oltre a moduli per dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di eleggibilità degli incarichi, che forniscono strumenti pratici già pronti all’uso.