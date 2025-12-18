È online il bando del Master di II livello in Management del turismo culturale. Esperto nella valorizzazione del patrimonio nazionale e regionale – Audiovisivo, sostenibilità e benessere dei territori, indetto dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Il Master interamente in modalità e-learning è rivolto a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, ai sensi del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Ateneo e il Ministero per la Pubblica Amministrazione.

Il Master si pone l’obiettivo di formare esperti con competenze specialistiche nel campo del management del turismo audiovisual-driven, in particolare nella progettazione di itinerari tematici, nell’individuazione e valorizzazione di luoghi da adibire a set cinematografici e televisivi e nell’elaborazione, promozione e organizzazione delle narrazioni che costituiscono l’identità di un territorio e dei suoi beni culturali per uno sviluppo sostenibile degli stessi che comporti un innalzamento del grado di benessere locale.