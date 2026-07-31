Dopo il positivo riscontro ottenuto dalle due precedenti edizioni, Anci pubblica la III edizione dell’Avviso, “per la presentazione di proposte progettuali rivolte all’assegnazione di spazi/immobili pubblici a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi”, con l’obiettivo di creare opportunità stabili di reddito e occupazione per i giovani, attraverso la realizzazione di attività sostenibili dal punto di visa economico-finanziario e che, al contempo, restituiscano nuova vita a spazi oggi inutilizzati, trasformandoli in luoghi di innovazione, partecipazione, formazione, lavoro e crescita per le giovani generazioni.

Con la III edizione dell’Avviso ANCI si rivolge a Comuni di minore dimensione, individuando come destinatari Comuni non capoluogo con popolazione fino a 29.999 abitanti e Unioni di Comuni con popolazione fino a 49.999 abitanti, ad esclusione delle unioni già beneficiarie delle precedenti.

La I edizione era infatti destinata a Comuni capoluogo di Regione, Provincia e di Città metropolitana, nonché a Comuni non capoluogo e Unioni di comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti,; destinatari della II edizione Comuni non capoluogo con popolazione compresa tra 30.000 e 49.999 abitanti e Unioni di Comuni con popolazione fino a 49.999 abitanti.

L’iniziativa conferma l’impegno nel supportare i Comuni nella costruzione di politiche pubbliche a impatto generazionale, capaci di generare occasioni di integrazione socio-economica per i giovani, in questo caso specifico offrendo anche strumenti per contrastare due fenomeni sempre più dilaganti nei Comuni di minore dimensione, l’abbandono del patrimonio immobiliare e lo spopolamento che interessa in modo particolare la popolazione giovanile.

La dotazione del nuovo Avviso è pari a €3.000.000,00 (euro tremilioni/00) a valere sul riparto 2024 del Fondo per le Politiche giovanili destinato a Comuni e Città metropolitane e potrà essere incrementato a seguito della disponibilità dei Riparti 2025 e 2026 del Fondo. Il cofinanziamento nazionale massimo richiedibile per ciascun Progetto è pari a €200.000,00

La scadenza per candidare le proposte progettuali è fissata alle ore 23.59 del 31 ottobre 2026.

Sul portale Trasparenza Anci tutte le info