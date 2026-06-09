Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto direttoriale n. 54 del 30 aprile 2026 relativo al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, lo strumento destinato a sostenere la continuità degli interventi e a fronteggiare gli effetti dell’aumento dei costi che incidono sulla realizzazione delle opere.
Il provvedimento, disponibile sul sito istituzionale del MIT nella sezione Amministrazione trasparente, disciplina l’utilizzo del Fondo previsto dall’articolo 7 del decreto-legge n. 76/2020 e successivamente richiamato e integrato dalla normativa introdotta per il contrasto al caro materiali.
La pubblicazione del decreto rappresenta un passaggio operativo rilevante per le stazioni appaltanti e gli enti attuatori impegnati nella realizzazione di opere pubbliche, che potranno fare riferimento alle disposizioni contenute nel provvedimento per l’accesso alle risorse destinate a garantire la prosecuzione degli interventi in corso.