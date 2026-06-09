Lavori in corso

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto direttoriale n. 54 del 30 aprile 2026 relativo al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, lo strumento destinato a sostenere la continuità degli interventi e a fronteggiare gli effetti dell’aumento dei costi che incidono sulla realizzazione delle opere.

XIX Assemblea Piccoli Comuni

Il provvedimento, disponibile sul sito istituzionale del MIT nella sezione Amministrazione trasparente, disciplina l’utilizzo del Fondo previsto dall’articolo 7 del decreto-legge n. 76/2020 e successivamente richiamato e integrato dalla normativa introdotta per il contrasto al caro materiali.

La pubblicazione del decreto rappresenta un passaggio operativo rilevante per le stazioni appaltanti e gli enti attuatori impegnati nella realizzazione di opere pubbliche, che potranno fare riferimento alle disposizioni contenute nel provvedimento per l’accesso alle risorse destinate a garantire la prosecuzione degli interventi in corso.