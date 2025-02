È stata avviata la piattaforma dell’Osservatorio sulle buone pratiche di protezione civile, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze più efficaci nel settore. Questa prima edizione della raccolta è dedicata al Sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico, che nel 2024 celebra il suo ventesimo anniversario.

L’Osservatorio, istituito con Direttiva del 7 dicembre 2023, punta a raccogliere e monitorare esperienze di valore per migliorare il sistema di protezione civile. L’iniziativa mira a creare un luogo di confronto in cui amministrazioni ed enti locali possano condividere soluzioni operative e metodologie innovative. Le esperienze significative potranno essere presentate tramite la piattaforma online entro il 30 aprile 2025, compilando una scheda digitale e registrandosi al sistema. Le buone pratiche devono essere state applicate con successo o testate in contesti esercitativi da almeno un soggetto del Servizio Nazionale.

In caso contrario, non potranno essere acquisite dalla piattaforma.

Nella pagina dedicata del sito del Dipartimento della Protezione Civile è disponibile anche un manuale utente per facilitare la procedura. Per maggiori informazioni e per partecipare alla raccolta, visitare: Osservatorio sulle buone pratiche di protezione civile