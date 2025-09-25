Si svolgerà lunedì 29 settembre alle ore 12, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, la presentazione della campagna di prevenzione Ottobre Rosa 2025 dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno. All’evento, organizzato da Anci e LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i tumori con il patrocinio della Camera dei Deputati, prenderanno parte tra gli altri: Roberto Pella, vice presidente Anci con delega alla salute, il segretario generale dell’Anci Veronica Nicotra, il presidente di Federsanità Fabrizio d’Alba, il capo Dipartimento Prevenzione, Ricerca ed Emergenze Sanitarie del ministero della Salute Maria Rosaria Campitiello, la segretaria generale Conferenza delle Regioni e della Province autonome, Alessia Grillo. Chiuderanno i lavori: Francesco Schittulli, presidente LILT e Gaetano Manfredi, presidente Anci.

È previsto l’intervento del ministro per la Salute Orazio Schillaci.

Le testate, i giornalisti e i foto-cineoperatori che intendono partecipare all’evento possono accreditarsi inviando una mail con nome, cognome, testata di riferimento e estremi del tesserino professionale alla mail bombardi@anci.it, entro e non oltre le ore 11.00 di venerdì 26 settembre