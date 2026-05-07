Il prossimo 13 maggio, la sede milanese dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) ospiterà una giornata di approfondimento strategico dedicata al bando “Sport Missione Comune 2026”.
Il bando nasce con l’obiettivo di finanziare la riqualificazione degli impianti sportivi, supportando i Comuni nelle sfide della transizione energetica attraverso tre fronti cruciali: l’efficientamento energetico e l’ammodernamento delle strutture esistenti (comprese quelle scolastiche), lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento delle reti ciclabili e, infine, la tutela dei cantieri, offrendo un sostegno concreto per coprire i rincari dei materiali e garantire la conclusione delle opere già avviate.
Nel pomeriggio, il dibattito si sposterà su temi operativi fondamentali per la sostenibilità di lungo periodo delle strutture. Si discuterà del partenariato pubblico-privato come modello per integrare risorse e competenze, di impatto sociale per garantire che lo sport resti un servizio inclusivo per le comunità e di innovazione gestionale, con un focus particolare sui modelli ESCo per la riduzione dei costi fissi.
L’evento si svolgerà sia in presenza, nella sede di Via San Marco 21/A a Milano, sia in modalità streaming.
Guarda l’invito a partecipare del vicepresidente allo Sport di ANCI Piemonte, Nicholas Padalino.
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