Il prossimo 13 maggio, la sede milanese dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) ospiterà una giornata di approfondimento strategico dedicata al bando “Sport Missione Comune 2026”.

XIX Assemblea Piccoli Comuni

Il bando nasce con l’obiettivo di finanziare la riqualificazione degli impianti sportivi, supportando i Comuni nelle sfide della transizione energetica attraverso tre fronti cruciali: l’efficientamento energetico e l’ammodernamento delle strutture esistenti (comprese quelle scolastiche), lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento delle reti ciclabili e, infine, la tutela dei cantieri, offrendo un sostegno concreto per coprire i rincari dei materiali e garantire la conclusione delle opere già avviate.

Nel pomeriggio, il dibattito si sposterà su temi operativi fondamentali per la sostenibilità di lungo periodo delle strutture. Si discuterà del partenariato pubblico-privato come modello per integrare risorse e competenze, di impatto sociale per garantire che lo sport resti un servizio inclusivo per le comunità e di innovazione gestionale, con un focus particolare sui modelli ESCo per la riduzione dei costi fissi.

L’evento si svolgerà sia in presenza, nella sede di Via San Marco 21/A a Milano, sia in modalità streaming.

Guarda l’invito a partecipare del vicepresidente allo Sport di ANCI Piemonte, Nicholas Padalino.

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