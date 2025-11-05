Sala delle vetrate gremita, nella suggestiva cornice del Castello di Novara, per il “Laboratorio di Amministrazione Condivisa”, organizzato da Fondazione per la sussidiarietà, ANCI Piemonte, CST Novara-VCO e Comune di Novara, ad un anno dal successo di un’altra iniziativa congiunta, la scuola di coprogrammazione e coprogettazione, un percorso di formazione rivolto alla PA locale e agli enti del terzo settore.

Durante il laboratorio svoltosi a Novara lo scorso 3 novembre sono state presentate esperienze concrete di coprogettazione e coprogrammazione realizzate in vari Comuni. Ad animare l’incontro la professoressa Lorenza Violini e il dottor Giulio Casilli della Fondazione per la Sussidiarietà. Preziodo l’intervento dell’avvocato Luciano Gallo, referente contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del terzo settore di ANCI Emilia Romagna.

A fare gli onori di casa il sindaco di Novara, Alessandro Canelli. A seguire sono intervenuti Marco Orlando, direttore di ANCI Piemonte, Carlo Teruzzi, presidente del CST e Daniele Giaime, presidente Csvnet Piemonte, la rete dei centri servizi territoriali piemontesi, che ha annunciato la volontà di estendere l’iniziativa su scala regionale a partire dal 2026.

Guarda le interviste realizzate dall’Ufficio Stampa di ANCI Piemonte