Si terrà mercoledì 25 giugno alle 11:00 il nuovo webinar “Chiedilo ad Anci” in materia di personale dei Comuni e delle Città metropolitane, in occasione del quale verranno approfondite le importanti novità introdotte in sede di conversione in legge del D.L. n. 25/2025, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Un focus specifico riguarderà il tema delle nuove misure finalizzate a promuovere l’armonizzazione del trattamento economico accessorio per il personale degli Enti locali.

Ad introdurre i lavori sarà il segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra a cui seguiranno gli interventi di Stefania Dota Vice Segretario Generale ANCI, Francesco Radicetti Capo ufficio legislativo, Ministro per la Pubblica amministrazione, Pasqualino Castaldi Ispettore generale capo dell’IGOP – RGS, Alberto Di Bella Esperto ANCI Personale Enti locali e Agostino Bultrini Responsabile ANCI Personale e Relazioni sindacali.

È possibile inviare, entro venerdì 20 giugno, quesiti sugli argomenti oggetto del webinar all’indirizzo: chiediloadanci@anci.it

PROGRAMMA

ISCRIVITI QUI