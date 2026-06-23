Il presidente della Regione Piemonte ha firmato un’ordinanza, immediatamente esecutiva, che conferma per i prossimi 60 giorni le misure di eradicazione e sorveglianza della Peste suina africana già previste dall’ordinanza n. 7/2025 del Commissario straordinario nazionale.

Il provvedimento garantisce la continuità delle attività di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, evitando interruzioni in una fase particolarmente delicata per il territorio regionale. L’ordinanza consente infatti l’attività di abbattimento in controllo del cinghiale da parte delle Province e con il contributo del mondo venatorio, come reso necessario e urgente in relazione all’evoluzione epidemiologica registrata sul territorio e alla necessità di proteggere il patrimonio zootecnico piemontese e le attività economiche collegate alla filiera suinicola.

Con l’ordinanza, il Piemonte garantisce continuità alle attività di sorveglianza e contrasto già in essere, tutelando un comparto strategico per l’economia piemontese e salvaguardando il lavoro di allevatori, operatori e istituzioni che in questi anni hanno affrontato con responsabilità una sfida complessa.

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