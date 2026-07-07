Pubblichiamo la legge di conversione del Dl Piano Casa, unitamente alle slides ANCI di approfondimento.
La legge introduce un pacchetto di misure per aumentare l’offerta di abitazioni a prezzi accessibili attraverso il recupero e la manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, il sostegno all’housing e interventi di edilizia convenzionata, accompagnati da procedure più rapide.
Nel corso dell’iter parlamentare ANCI ha ottenuto l’accoglimento di alcune proposte, tra cui l’inserimento dei Comuni tra i soggetti attuatori del Programma straordinario, la presenza del Presidente ANCI nella Cabina di monitoraggio e modifiche alla disciplina dei proventi delle alienazioni ERP.
L’Associazione ha inoltre ribadito la necessità di rafforzare il ruolo dei Comuni nell’attuazione del Piano e di garantire adeguate risorse per affrontare l’emergenza abitativa.