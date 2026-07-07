Piano Casa ANCI

Pubblichiamo la legge di conversione del Dl Piano Casaunitamente alle slides ANCI di approfondimento.

XIX Assemblea Piccoli Comuni

La legge introduce un pacchetto di misure per aumentare l’offerta di abitazioni a prezzi accessibili attraverso il recupero e la manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, il sostegno all’housing e interventi di edilizia convenzionata, accompagnati da procedure più rapide.

Nel corso dell’iter parlamentare ANCI ha ottenuto l’accoglimento di alcune proposte, tra cui l’inserimento dei Comuni tra i soggetti attuatori del Programma straordinario, la presenza del Presidente ANCI nella Cabina di monitoraggio e modifiche alla disciplina dei proventi delle alienazioni ERP.

L’Associazione ha inoltre ribadito la necessità di rafforzare il ruolo dei Comuni nell’attuazione del Piano e di garantire adeguate risorse per affrontare l’emergenza abitativa.

LEGGE DI CONVERSIONE

SLIDES ANCI

Articoli correlatiDi più dello stesso autore