È stato prorogato al 19 dicembre 2025 il termine per l’invio di osservazioni e suggerimenti sul nuovo applicativo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per la redazione dei Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e della sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO.

La piattaforma, messa a disposizione gratuitamente dall’ANAC, rientra nel progetto “Sistema per la redazione e trasmissione del PTPCT e della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO”, finanziato dal Programma Nazionale “Sicurezza per la legalità” 2021–2027 e promosso nell’ambito del Protocollo d’intesa tra ANAC, ANCI, Ministero dell’Interno e Ministero per la Pubblica Amministrazione.

La sperimentazione è rivolta ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza dei Comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché ai RPCT di Società pubbliche ed Enti pubblici economici fino a 50 dipendenti, con l’obiettivo di testare la piattaforma per la predisposizione del Piano 2026–2028 e raccogliere contributi migliorativi.

I RPCT interessati possono aderire inviando una PEC a protocollo@pec.anticorruzione.it, secondo le modalità indicate negli avvisi pubblicati sul sito ANAC. L’Autorità fornirà successivamente le istruzioni operative per l’utilizzo dell’applicativo.

Per illustrare le funzionalità della piattaforma e favorire il confronto, il 22 dicembre sono previsti due incontri online: alle ore 15.00 per i Comuni e alle ore 16.30 per Società pubbliche ed Enti pubblici economici.

Per chiarimenti è possibile scrivere a sperimentazione.piao@anticorruzione.it