È fissata per il 31 luglio 2025 la data di scadenza, per i Comuni beneficiari che non vi abbiano provveduto per l’inserimento sulla piattaforma Regis dei CUP dei progetti relativi alle cosiddette “piccole opere” (contributo di cui all’art.1, co. 29 e ss., L. n.160/2019).

Tale scadenza deriva da una proroga che è stata approvata con il DL 45/2025 (misure urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026).