È stata accolta dall’Anac la richiesta dell’Anci di proroga, fino alla completa funzionalità delle Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), dell’utilizzo dell’interfaccia web della Piattaforma contratti pubblici (PCP) per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. L’utilizzo della piattaforma, in scadenza a giugno, è stato ora prorogato per andare incontro, in particolare, alle esigenze dei piccoli Comuni nell’ottica di semplificare gli adempimenti delle stazioni appaltanti.

“Questo risultato ottenuto dall’Anci consente a numerosi piccoli Comuni che soffrono spesso di carenza strutturale e di personale, di poter svolgere le propria attività di acquisti e affidamenti, tramite queste procedure semplificate che molto spesso soprattutto nei nostri enti sono anche le più numerose”, dichiara Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro e coordinatore nazionale dei piccoli Comuni dell’Anci.