Accompagnare le amministrazioni locali nella conoscenza delle opportunità offerte dai nuovi bandi dedicati ai piccoli comuni del Piemonte e della Valle d’Aosta.

È questo l’obiettivo del webinar organizzato da Fondazione CRT, in programma giovedì 16 luglio 2026, dalle ore 10 alle 12 (link di partecipazione qui), per illustrare i bandi della Fondazione CRT dedicati ai piccoli comuni del Piemonte e della Valle d’Aosta.

L’incontro sarà dedicato alla presentazione di Cantieri per l’Ambiente – Piccoli Comuni 2026 e Legàmi in Comune, i due bandi rivolti ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, pensati per sostenere quei territori che custodiscono un importante patrimonio di relazioni, partecipazione e cura del bene comune, ma che affrontano con maggiore intensità le sfide ambientali, sociali e demografiche.

Nel dettaglio:

Cantieri per l’Ambiente – Piccoli Comuni 2026 sostiene interventi finalizzati a rafforzare la sicurezza e la resilienza dei territori, promuovendo azioni di prevenzione del dissesto idrogeologico e di gestione sostenibile delle risorse ambientali;

sostiene interventi finalizzati a rafforzare la sicurezza e la resilienza dei territori, promuovendo azioni di prevenzione del dissesto idrogeologico e di gestione sostenibile delle risorse ambientali; Legàmi in Comune punta invece a favorire la rigenerazione delle comunità attraverso la valorizzazione degli spazi condivisi, il protagonismo delle giovani generazioni e lo sviluppo di nuove forme di partecipazione civica.

Dopo i saluti istituzionali di Fondazione CRT e la presentazione dei bandi da parte dei referenti dell’ente, il webinar ospiterà gli interventi del Responsible Risk Resilience Centre (R3C) del Politecnico di Torino, dedicato ai temi della prevenzione e della resilienza territoriale, di ARPA Piemonte, che illustrerà il quadro dei dati di rischio e delle fonti ufficiali di riferimento, e di Eoliann, startup innovativa specializzata in modelli predittivi e monitoraggio ambientale.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è necessario compilare il form dedicato, attraverso il quale verrà inviato il link di accesso al webinar.