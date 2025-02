Si è insediata stamani presso la sede dell’Anci la Consulta piccoli Comuni presieduta dal nuovo coordinatore nazionale Alessandro Santoni, sindaco di Sindaco di San Benedetto Val di Sambro.

“L’incontro di questa mattina ha rappresentato non solo il formale insediamento della nuova Consulta nazionale, ma ci ha dato fin da subito l’opportunità di affrontare le modalità di lavoro dei prossimi cinque anni. Dunque, un primo fondamentale momento di confronto per l’avvio dell’attività di questo importante organo istituzionale, con l’obiettivo generale condiviso di arrivare alla definizione di una azione strutturale, strutturata e coordinata con altri settori Anci capace di fare sintesi sugli argomenti più rilevanti per i piccoli Comuni d’Italia da prospettare al Governo nazionale in una logica di confronto costruttivo”, ha dichiarato il neo Coordinatore nazionale Anci dei piccoli Comuni, Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro.

“In questo processo abbiamo condiviso un concetto fondamentale – ha proseguito – che ha sempre caratterizzato la mia attività amministrativa: far comprendere la strategicità dei territori che rappresentiamo in modo che possano essere percepiti come una risorsa, riportando al centro del dibattito pubblico il potenziale dei piccoli Comuni anche delle aree interne, stimolando soluzioni concrete e pratiche attraverso una serie di proposte strategiche”.

“In questo lavoro non partiamo da zero, grazie al lavoro fatto da Anci nazionale all’interno del percorso denominato “AgendaControesodo”, che andrà – ha spiegato il neo coordinatore – opportunamente ripreso con gli aggiustamenti e le integrazioni che matureranno nel corso di questi anni. Nell’immediato e per essere fin da subito operativi, due sono gli aspetti condivisi: il primo di tipo metodologico riguardante le modalità di lavoro, che partiranno con la definizione degli obiettivi e la conseguente identificazione delle strategie per raggiungerli. Il secondo più urgente riguardante la necessità di affrontare il problema della mancata riproposizione all’interno del bilancio dello stato delle risorse destinate ad investimenti per i Comuni sotto i 1000 abitanti. Abbiamo concordato che questa debba essere la priorità di questa nuova Consulta, che affronteremo già dai prossimi giorni nelle sedi più opportune”.

Il coordinatore della Consulta ha poi ringraziato il vicepresidente Anci con delega alle aree interne, Roberto Pella, intervenuto alla Consulta e “con il quale si è avviata subito una costruttiva sinergia di lavoro comune. Un sincero grazie alla struttura Anci ed ai Coordinatori dei Piccoli Comuni delle Anci regionali che hanno apportato le proprie sensibilità al dibattito e messo a disposizione le proprie esperienze verso i comuni obiettivi”, ha concluso Santoni.

Presente all’incontro anche il vice presidente ANCI Piemonte nonché Coordinatore regionale della consulta Piccoli Comuni e Unioni di Comuni, Emanuele Ramella Pralungo.