Il 19 gennaio scorso è stato pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti l’Avviso pubblico (https://www.cdp.it/internet/public/cms/documents/Avviso_CDP_19.01.2026.pdf) per accedere ai contributi per la messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti, in base a una convenzione siglata tra CDP e MUR, in linea con quanto previsto dalla revisione del PNRR, come disposto dalla Legge di Bilancio per il 2026 che ha istituito il Nuovo Fondo per gli alloggi destinati agli studenti universitari, a valere sulle risorse del PNRR (Misura M4.C1-I.5. ).

Potranno presentare domanda, dal 20 gennaio 2026 alle ore 12:00 e fino ad esaurimento della dotazione e comunque non oltre il 29 giugno 2026 alle ore 23:59, i gestori delle strutture e in particolare i soggetti pubblici (es. università, enti per il diritto allo studio, enti locali) e i soggetti privati (es. imprese, persone fisiche, fondazioni, enti religiosi).

Gli interventi per rendere disponibili i posti letto dovranno concludersi entro il 15 maggio 2027. A seguito della messa a disposizione degli studentati, CDP potrà erogare ai gestori delle strutture un contributo economico a fondo perduto entro il 30 giugno 2027.

Ciascuna richiesta di ammissione dovrà prevedere almeno 18 nuovi posti letto per residenza e gli immobili dovranno trovarsi nel territorio di capoluoghi di provincia sede di ateneo o aree limitrofe .

Cassa Depositi e Prestiti ha organizzato per giovedì 4 febbraio 2026 alle ore 15,00 un primo webinar di approfondimento tecnico per illustrare le modalità di partecipazione al bando. Tramite la pagina (https://www.cdp.it/sitointernet/it/nuovo_bando_studentati_pnrr.page) sarà possibile iscriversi al webinar e consultare un video tutorial.