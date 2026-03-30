Lunedì 30 marzo p.v., alle ore 15,00 si terrà un secondo webinar tecnico, organizzato da Cassa Depositi e Prestiti, volto ad illustrare in maggior dettaglio le modalità di presentazione della domanda di accesso al Fondo per gli alloggi destinati agli studenti universitari di cui all’Avviso pubblico Cassa Depositi e Prestiti/MUR. Si ricorda che le domande potranno essere presentate fino alle ore 23:59 del 29 giugno 2026.
Il Fondo, istituito dalla Legge di Bilancio 2026 e gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) sulla base di una convenzione stipulata con il MUR, mira a potenziare l’offerta di alloggi universitari a canoni calmierati con un plafond totale di 599 milioni di euro per la concessione di contributi a fondo perduto fino a circa 20.000 euro per ogni nuovo posto letto messo a disposizione.
È possibile registrarsi al webinar sulla pagina dedicata al bando predisposta da CDP. All’interno della stessa pagina sono disponibili un video tutorial e apposite FAQ dedicate sulle modalità di partecipazione. ?Al termine del webinar, è prevista una sessione di Q&A.