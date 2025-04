Con riferimento all’Avviso pubblico prot. n. 41142 del 17 marzo 2025, relativo alla presentazione di manifestazioni di interesse per la costruzione di nuovi asili nido (fascia 0-2 anni) e/o per la riconversione di edifici pubblici non già destinati a tale uso, nell’ambito del PNRR – Missione 4, Investimento 1.1, si comunica che il termine per la presentazione delle domande è prorogato alle ore 15.00 del 30 aprile 2025.

La proroga è conseguente all’approvazione, nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2025, di un decreto-legge contenente una norma specifica sull’investimento, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare la lettera del Ministero.