Lunedì 27 aprile, alle ore 11.00, si terrà un webinar organizzato da ANCI in collaborazione con la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il MEF – Ragioneria generale dello Stato.
L’incontro sarà dedicato alla presentazione delle Linee Guida sul PNRR pubblicate il 17 aprile, contenenti “Indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestones”.
PROGRAMMA
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