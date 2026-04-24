ANCI Nazionale evento PNRR

Lunedì 27 aprile, alle ore 11.00, si terrà un webinar organizzato da ANCI in collaborazione con la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il MEF – Ragioneria generale dello Stato.
L’incontro sarà dedicato alla presentazione delle Linee Guida sul PNRR pubblicate il 17 aprile, contenenti “Indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestones”.

XIX Assemblea Piccoli Comuni

PROGRAMMA

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