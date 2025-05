Grande partecipazione all’incontro dedicato alle strategie operative per il superamento delle criticità legate all’attuazione del PNRR, che si è svolto mercoledì 7 maggio nel Palazzo dell’Arsenale di Torino.

All’evento, organizzato in modalità ibrida dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con ANCI Piemonte, hanno preso parte i vertici regionali della Ragioneria Territoriale dello Stato e i rappresentanti dell’Ispettorato Generale per il PNRR. In particolare, l’incontro è stato introdotto dal direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza Brianza Michele Vitale ed è stato moderato dal direttore di ANCI Piemonte, Marco Orlando. A seguire, sono intervenuti Maria Di Iorio (direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino-Aosta), Antonella Merola (Ispettorato Generale PNRR), Arianna D’Addezio (Ispettorato Generale PNRR), Maria Flavia Mariano (Ispettorato Generale PNRR), Lorenzo Gelardi (Ispettorato Generale PNRR) e Marco Sera (Ispettorato Generale PNRR).

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto su novità, strumenti e criticità legate all’attuazione del PNRR, confermando ancora una volta l’importanza del ruolo di coordinamento dell’ANCI e consentendo ai Comuni di fare il punto della situazione a poco più di un anno dalla scadenza del termine per il completamento degli investimenti e delle riforme previste dal PNRR. Nel corso dell’incontro è emerso come in Piemonte il 92% dei progetti sia in fase avanzata, mentre nell’intera area Nord-Ovest un terzo delle opere finanziate è già in fase di collaudo.

