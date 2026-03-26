Il 13 aprile 2026, nella Galleria Serianni della Fondazione Dante Alighieri, in Piazza Firenze 27 a Roma, la Fondazione RETURN incontrerà i Comuni italiani per presentare i principali risultati e i prodotti sviluppati nell’ambito del progetto PNRR RETURN.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’ANCI nazionale, rappresenta un momento di confronto istituzionale e operativo volto a rafforzare il dialogo tra il sistema della ricerca e le amministrazioni locali, con l’obiettivo di favorire l’adozione di strumenti e modelli innovativi per la resilienza territoriale.

Il progetto PNRR RETURN, coordinato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e realizzato in collaborazione con numerosi Atenei, enti pubblici e privati di ricerca, enti locali e imprese, è finalizzato allo sviluppo di soluzioni avanzate per affrontare i principali rischi ambientali, naturali e antropici, con un focus specifico sui contesti urbani.

Nel corso dell’evento saranno illustrati i risultati conseguiti nel triennio di attività progettuale, evidenziando il contributo della ricerca scientifica alla prevenzione e alla gestione dei rischi. Particolare attenzione sarà dedicata alle prospettive di collaborazione con i Comuni, in relazione all’implementazione di politiche locali più efficaci e integrate.

L’incontro si configura quindi come un’importante occasione di condivisione e co-progettazione, volta a rafforzare il legame tra innovazione, governance territoriale e sicurezza dei cittadini.

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