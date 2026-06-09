Pubblichiamo la registrazione del webinar dello scorso 9 giugno sui progetti di rigenerazione urbana e sui piani urbani integrati finanziati con i fondi del PNRR.
Nella fase finale dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’ANCI, in collaborazione con il MEF e le diverse amministrazioni titolari, ha avviato un ciclo di webinar per l’illustrazione delle procedure di conclusione dei progetti e delle modalità di attestazione del raggiungimento dei relativi target.
Nel corso del webinar del 9 giugno sono intervenuti Massimo Allulli di ANCI, Giovanni Carbonara del Ministero dell’Interno e Claudio Rana del MEF – Ragioneria Generale dello Stato.