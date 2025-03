E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito il DM 17 marzo 2025, n. 51 e relativo Avviso pubblico sul Nuovo Piano Asili nido PNRR, per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte dei Comuni e dei 14 Comuni sedi di Città Metropolitane, individuati negli allegati 1 e 2, entro il 3 aprile 2025, ore 18,00, accedendo a link https://pnrr.istruzione.it/del portale del MIM.

Il nuovo Piano finanzierà con risorse pari a circa 819 mln milioni interventi di nuova costruzione di nuovi asili nido o riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido, al fine di raggiungere il target fissato dalla Commissione Europea. Il decreto oltre a definire i criteri di riparto delle risorse tra i Comuni: popolazione residente e popolazione fascia 0/2 anni di almeno 45 bambini; copertura del servizio per la fascia 0/2 anni inferiore al 33%, individua negli allegati 1 e 2 l’elenco dei beneficiari e il relativo importo spettante in base al numero minimo di posti da attivare.

I 14 Comuni sedi di città metropolitane avranno a disposizione una quota di risorse a prescindere dal livello di copertura del servizio già raggiunto per la fascia 0-2 anni. E’ prevista una flessibilità massima, in riduzione del 20% rispetto all’attivazione dei nuovi posti previsti per ogni Comune.

A seguito dell’istruttoria da parte del Mim, i Comuni che saranno autorizzati, dovranno rispettare il cronoprogramma procedurale, contenuto nell’accordo di concessione che prevede il termine di aggiudicazione dei lavori al 31 agosto 2025 e la conclusione dei lavori e collaudo al 30 giugno 2026.