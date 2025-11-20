Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con una sua nota informativa rende noto che in relazione agli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, è stato possibile ridefinire i termini per il completamento di milestone e target.

In particolare, per tutte le linee di (sub-)investimento, al fine di tenere conto di eventuali ritardi nella realizzazione degli interventi programmati, il termine ultimo per lo svolgimento delle attività progettuali, e dunque per il raggiungimento del target inizialmente previsto al 31/03/2026, si intende prorogato al 30/06/2026.

Tale previsione è da considerarsi direttamente applicabile, pertanto le attività dei cronoprogrammi la cui conclusione era inizialmente prevista al 31/03/2026 si intendono automaticamente prolungate al 30/06/2026; non sarà quindi necessario chiedere una modifica del cronoprogramma.

Entro il medesimo termine del 30/06/2026 restano ferme le attività di presentazione delle evidenze del raggiungimento del target (cd. “primary evidence”) da caricare nel sistema ReGiS.

Sono inoltre previste, in casi assolutamente residuali, eventuali deroghe al termine generale del 30/06/2026 (fino al termine ultimo e improrogabile del 31/08/2026), esclusivamente laddove ciò sia strettamente funzionale al conseguimento dei target