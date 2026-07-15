Pubblicata la graduatoria per l’assegnazione delle risorse a Comuni e Città metropolitane per far fronte a esigenze urgenti finalizzate al completamento degli interventi e al conseguimento dei target del PNRR, come da Avviso pubblico del 27 maggio 2026, n. 135383.Al contributo sono ammessi gli interventi collocati al di sopra della linea rossa, per un totale di n. 97 interventi e per un importo complessivo pari a euro 19.727.092,11.

Per gli interventi ammessi con riserva, l’efficacia dell’assegnazione del contributo resta subordinata all’esito positivo degli ulteriori approfondimenti istruttori da parte dell’Unità di missione per il PNRR, con particolare riferimento alla coerenza del cronoprogramma attuativo e al rispetto dei termini di conclusione previsti dal PNRR.

In caso di esito negativo delle predette verifiche, l’Unità di missione per il PNRR potrà disporre l’eventuale conseguente scorrimento della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili.I Comuni e le città metropolitane beneficiari del contributo sono tenuti a garantire la conclusione dei lavori nel rispetto del cronoprogramma dichiarato in sede di candidatura e dei termini previsti dal PNRR.

DDG del 10 luglio 2026, n. 51 – approvazione graduatoria

Allegato 1 – graduatoria