Facendo seguito al webinar sulla rideterminazione del Fondo per le Opere Indifferibili dello scorso 24 ottobre, il MEF ha elaborato i chiarimenti relativi alle domande pervenute.
Il webinar e i successivi chiarimenti riguardano la procedura per la rideterminazione del contributo FOI assegnato ai sensi dell’articolo 26, comma 7-quinquies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, introdotta dal DL Economia n. 95/2025.
La norma consente di confermare il contributo FOI fino a un massimo dell’80% dell’importo assegnato per i progetti PNRR e Piano Complementare al PNRR già aggiudicati, nei casi in cui non sia stato effettuato l’aggiornamento della voce “lavori” del quadro economico al momento della pubblicazione del bando di gara.
Le domande di rimodulazione potranno essere presentate dai soggetti attuatori fino al 20 novembre 2025.
Il documento con i chiarimenti MEF è scaricabile qui